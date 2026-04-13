汎瑋攻電子材料 業績揚

蘋果MacBook Neo賣到缺貨，對供應鏈拉貨力道續揚，其中，汎瑋材料（6967），已成功打入全球智慧型手機龍頭的PC與相關電子產品供應鏈，提供導熱、散熱與緩衝等功能性材料，本季起營運動能可望大增。

汎瑋成立於1992年，目前實收資本額2.49億元；該公司創立之初原為3M產品經銷商，後轉型製造電子功能性材料，旗下產品廣泛應用於手機、筆電等電子產品，包括廣達、緯創等電子代工大廠均為其大客戶。

蘋果新款入門筆電MacBook Neo挾起售價599美元（不到新台幣2萬元）的平價優勢，掀起全球大搶購，傳出新機已銷售一空，蘋果緊急大追單並上調MacBook Neo出貨預估，銷售量由數百萬台調高為千萬台以上，廣達為主力代工大廠之一。

汎瑋作為電子「機能裁縫師」，其產品應用於AI PC、筆電及高階手持裝置，並跨足美系機器人開發，是精密組件穩定運作的隱性關鍵供應商。

在客戶擴大拉貨下，汎瑋3月營收1.58億元，年增42.47%；今年第1季累計營收3.79億元，年增28.6%，表現亮眼。2025年全年度稅後純益9,882萬元，每股純益（EPS）4.02元。

對於營運預期，汎瑋並未證實供應蘋果筆電零組件，不過也透露，2025年「大客戶」有新機型量產，成長可觀，目前筆電應用占營收約37%，3月提貨量增加，對今年營運也樂觀期待。

此外，汎瑋布局AI伺服器、電動車、機器人等領域應用，逐步開花結果，其中，今年AI伺服器相關營收逐步發酵，帶動旗下的散熱材料、噪音抑制及電磁屏蔽（EMI）材料訂單大增，預估今年下半年較顯著貢獻營收。汎瑋近日啟動增資計畫，挹注越南子公司，強化發展AI領域應用。

在AI伺服器散熱部分，汎瑋並與合作夥伴合資布局泰國作為生產基地。該公司表示，泰國業務初期以筆電、伺服器散熱業務為主，目前還在輔導系統建置，預計下半年將擴大貢獻。

機器人、電動車應用也是未來成長潛力點。機器人部分，該公司表示，持續與美系客戶接觸中，產品主要應用於緩衝及散熱，目前尚未大規模量產，未來需求看好。

據悉，汎瑋主要提供機器人所需的散熱材料及緩衝材料，尤其是關鍵的「關節轉軸」部位，已參與美系大廠的機器人合作開發，並已有派駐人員在美進行下一階段的研發。