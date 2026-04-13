皇龍7億買台南千坪地

皇龍（3512）昨（13）日公告，取得台南市永康區永興段440-1地號土地及建物建照，土地面積約1471.89坪，交易總金額約7.68億元，換算每坪單價約52.2萬元，土地交易相對人為皇龍建設。

此外，皇龍表示，預估建物建照等相關成本約2,782.5萬元，預估至簽約日在建建物成本不高於7,690萬元，整體交易總金額不高於8.73億元。皇龍目前在建個案達四筆，包括台南市仁德區「植上東門 」、台南市安南區「皇龍天韻」、台南市中西區「天龍品居 」及台南市安平區海興段，總戶數共556戶，合計可售金額89.1億元。

展望未來，皇龍表示，將積極進行潛力地段土地開發，並掌握不動產趨勢，包括小坪數、低總價、首購族群等，推出滿足消費者的建案與服務。

電子事業方面，皇龍表示，持續與晶片公司合作開發關鍵液冷零組件，與intel合作開發超流體冷卻技術，已於去年第3季完成認證。