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均華第1季每股賺5.19元
均豪（5443）及均華（6640）母子公司昨（13）日公告今年第1季自結合併損益，均華交出首季稅後純益1.47億元，每股純益5.19元，獲利表現僅次於2025年第4季的單季史上次高佳績。母公司均豪稅後淨利0.31億元，每股純益為0.19元，獲利表現為近十季來低點。
均華今年首季合併營收8.3億元，季增23.1%，年增93%，為單季第3高，同期歷史新高。反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁，工作天數較少的第1季呈現淡季不淡。
均華昨天股價收漲停1,760元，創歷史新高。
均華2025年合併營收26.91億元，年增10.2%，寫史上新高。毛利率39.08%，年增1.26個百分點，為歷史次高。稅後純益3.58億元，年減13.3%，每股稅後純益12.75元，獲利雙寫史上次高。董事會決議以獲利配發12元現金股利，並以資本公積配發3元現金股利，合計超額配息15元。將於5月19日董事會承認配息案，並全面改選董事。
均華受惠於晶圓廠與封裝廠先進封裝製程發展加速，旗下晶粒分揀機和黏晶機等兩大產品線在AI驅動半導體產業加速擴產下，營運展望正向。
半導體設備廠均豪自結今年首季合併稅前淨利為1.17億元；歸屬於母公司業主稅後淨利為0.31億元；每股純益為0.19元，獲利表現為近十季來的單季新低。
均豪首季合併營收10.28億元，季減17.2%，年增23.6%，近四年同期新高。
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