快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

聽新聞
0:00 / 0:00

安圖斯深耕印度 雙軌並進

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下工作站及伺服器廠安圖斯（7875）受惠AI基礎建設需求持續升溫，帶動今年營運，展望後市，安圖斯持續深化國際市場布局，印度已成為重要成長引擎之一，將透過「在地製造」與「應用生態系」雙軌策略， 加速切入當地AI基礎建設市場。

安圖斯執行長李占傑表示，持續瞄準於AI基礎建設需求，提供符合市場的AI軟硬體整合方案。同時持續於亞太市場打造AI應用生態圈，持續拓展國際業務。

李占傑指出，印度為全球最具潛力的AI成長市場之一，在數位轉型與產業升級上展現強勁動能。針對具高度成長潛力的印度市場，安圖斯積極推動在地化策略，近期推出「印度製造」AI伺服器產品，以Altos BrainSphere R300 AI系列為核心，支援大規模模型訓練與推論需求。

安圖斯表示，透過在地生產與供應鏈建置 ，不僅提升產品交付效率，即時回應當地研究機構、政府及資料中心客戶的多元需求；除硬體布局外，安圖斯亦同步推進AI應用生態系建構。

近期宣布與AI解決方案平台Arinox.ai合作，推出CommandCore私有AI解決方案。

印度 亞太

延伸閱讀

南亞科總座李培瑛：DRAM現貨價鬆動非轉空訊號　

安圖斯3月、首季營收創歷史新高 加速布局亞太AI市場

安碁資訊拚績增雙位數

倚天酷碁投資美電腦周邊品牌　搶攻AI應用市場

相關新聞

南良客戶拉貨 點火營運

美伊戰爭導致塑化原料價格上漲，南良（5450）昨（13）日表示，主要客戶為應對戰爭造成供貨緊張下加大拉貨，帶動近期營運表現，海棉、特材與織造等事業部訂單表現皆有顯著增加趨勢。

創新服務競拍價1,233.72元

臺灣證券交易所公告，創新服務（7828）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（13）日順利完成，得標加權平均價格為1,233.72元，競拍均價為歷史第三高，前有鴻勁、印能科技；若以得標最高價2,211元計算，則是競拍史上第二高，僅次於鴻勁的2,285元。

金居將買庫藏 配息2元

PCB上游銅箔材料商金居（8358）於昨（13）日公告將實施庫藏股，並宣布擬配發去年度每股現金股利2元。

91APP 衝跨業態整合

台灣零售餐飲全通路解決方案公司91APP-KY（6741）3月與首季業績都改寫同期新高，展望後市，公司表示，本季將持續推進跨業態整合，帶動向上銷售（Upselling）與交叉銷售（Cross-selling）業績，並拓展大型實體連鎖品牌，協助零售與餐飲客戶在全通路營運、行銷轉換、金流效率上全面升級。

聯亞3月 EPS 1.36元 嘉基0.67元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（13）日應主觀機關要求，公告自結3月稅後純益1.26億元，年增350%，每股純益1.36元。

竹陞2月 EPS 1.89元

竹陞科技（6739）因近期股價震盪，昨（13）日公告財務資訊，2月合併營收9,300萬元，年增90%。稅後純益4,400萬元，年增101%；每股純益1.89元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。