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安圖斯深耕印度 雙軌並進
宏碁集團旗下工作站及伺服器廠安圖斯（7875）受惠AI基礎建設需求持續升溫，帶動今年營運，展望後市，安圖斯持續深化國際市場布局，印度已成為重要成長引擎之一，將透過「在地製造」與「應用生態系」雙軌策略， 加速切入當地AI基礎建設市場。
安圖斯執行長李占傑表示，持續瞄準於AI基礎建設需求，提供符合市場的AI軟硬體整合方案。同時持續於亞太市場打造AI應用生態圈，持續拓展國際業務。
李占傑指出，印度為全球最具潛力的AI成長市場之一，在數位轉型與產業升級上展現強勁動能。針對具高度成長潛力的印度市場，安圖斯積極推動在地化策略，近期推出「印度製造」AI伺服器產品，以Altos BrainSphere R300 AI系列為核心，支援大規模模型訓練與推論需求。
安圖斯表示，透過在地生產與供應鏈建置 ，不僅提升產品交付效率，即時回應當地研究機構、政府及資料中心客戶的多元需求；除硬體布局外，安圖斯亦同步推進AI應用生態系建構。
近期宣布與AI解決方案平台Arinox.ai合作，推出CommandCore私有AI解決方案。
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