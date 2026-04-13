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漢田積極擴產 展望向上
保健品原料大廠，下半年營運看俏；台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294），看好新產能擴產效益，有助第2季營收、獲利表現。此外，綠茵生技，受惠於日本、印度市場下半年加速成長，投入新廠明年正式量產。
漢田生技累計第1季合併營收達新台幣2.28 億元，年增30.56%，同樣改寫歷年同期新高。綠茵3月合併營收開始回暖達到9,938萬元，年增20.48％，創單月歷史次高；累計第1季營收1.98億元，年減14.89％，營收減幅已較前2月大幅收斂。
漢田生技董事長李雨霖表示，隨主要擴產投資告一段落，正逐步邁入收成期。展望 2026 年，漢田將持續推進通路拓展與海外布局，並透過新舊客戶貢獻同步提升，進一步帶動產能稼動率成長，看好全年成長動能可望延續。
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