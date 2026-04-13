聽新聞
0:00 / 0:00
思必瑞特攻再生醫療 報捷
生技股思必瑞特（7790）昨（13）舉辦法人說明會，該公司表示，受惠於血小板相關再生醫療製備服務在台灣市場快速擴張，今年預計日本子公司將完成客戶驗證並正式接單；此外，生物材料凍晶技術服務，對營收貢獻亦有望放大。
思必瑞特2025全年營收達2.73億元，年增21%，創歷史新高；稅後純益2,006萬，年增近三倍；每股純益（EPS）1.14元，反映高毛利技術平台逐步發酵。
展望2026年，思必瑞特預期日本子公司將於今年完成客戶驗證並正式接單，隨著日本再生醫療市場潛力逐步釋放，將成為帶動營運成長的重要引擎。同時，生物材料凍晶技術服務亦可望持續擴大營收貢獻。
此外，公司以生物鑄造廠（BiofoundryTM）為核心模式，積極推動技術升級與業務多元化，將多年累積的凍晶專業延伸至生物材料凍晶技術服務，協助上游廠商解決生物材料活性保存與冷鏈運輸痛點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。