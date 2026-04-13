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騰勢第2季營運審慎樂觀
保健食品廠騰勢（7889）表示，在「保健產品」穩健成長與「寵物專業營養」新通路放量的雙重動能挹注下，公司已發揮人寵共好的綜效，推動整體營運邁向新一波正向成長高峰，對第2季營收維持審慎樂觀看法。
騰勢表示，公司正積極籌劃重量級品牌代言人年度合作計畫，意在透過明星效應全面拉升「達摩本草」的品牌溢價力與市場知名度；與此同時，營運版圖擴張亦傳捷報，新代理的西班牙頂級寵物品牌Advance（愛旺斯） 已於4月份正式進軍寵物公園等指標性實體通路與各大主流電商平台。
此外，公司長期耕耘的「保健產品」與「寵物健康品」雙引擎策略持續展現經營成果，旗下旗艦保健品牌「達摩本草」在女王節檔期的購物旺季助攻下，包括穩佔市場口碑的「山苦瓜胜肽」、主打高純度養護的「Omega-3 rTG高濃度魚油EX」等系列產品繳出強勁的銷售業績，挹注保健產品的營收持續增長。
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