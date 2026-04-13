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德麥衝刺大陸烘焙市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

烘焙原料大廠德麥（1264）今年營運將聚焦中國大陸市場，透過分眾化策略深耕當地客群，目標推動大陸市場營收實現雙位數成長，整體營運也力拚持續增長。

中國大陸市場近年雖面臨產業競爭加劇、經濟復甦速度不如預期等挑戰，但隨股市回升，投資收益提升也有助於帶動消費信心。德麥指出，去年大陸市場業績較弱，主要受到農曆閏月影響節慶需求，今年則將調整策略，導入「M型化」市場思維，要求烘焙師依不同客群分組研發產品，推出更符合市場需求的品項，以提升營運效率。

此外，過去公司多以產品為導向邀請通路端參與，聚焦度相對不足；今年將改為主動走訪各地市場，與業務單位及客戶面對面交流，以提升成交效率，預期今年大陸市場可望實現雙位數成長。德麥昨（13）日股價收276.5元，下跌2元。台灣市場方面，德麥指出，整體需求仍維持穩定成長，公司將持續尋找符合市場需求的原料產品，例如高性價比奶油等，以提升產品競爭力。

至於馬來西亞市場，德麥表示，當地仍是公司布局東南亞的重要戰略據點，未來將以馬來西亞為中心，進一步輻射新加坡、印尼等市場。雖然成長速度不會過快，但長期有機會逐步提升至雙位數營收占比。

德麥補充，美國市場近期業績已有回升，但目前營收占比仍小，整體布局仍以亞太市場為發展重心。

對今年營運狀況展望，德麥表示，對營運影響最大的仍是原物料價格波動。去年獲利較吃力，主因乳品價格先大幅上漲、隨後又快速下跌，造成利潤被壓縮。從目前情況來看，可可粉與糖價已有回落，乳品價格去年急跌後近期逐步回升，黃豆、小麥與玉米價格則呈現上行。公司指出，原物料漲跌本身可以因應，但最擔心的是短時間內的急漲急跌。

東南亞 營收 大陸

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