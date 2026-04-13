台鎔科技拚上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所於4月13日召開第882次「有價證券上市審議委員會」，審議台鎔科技（6947）初次申請股票上市案，審議結果─通過。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關台鎔科技材料股份有限公司之相關基本資料：申請上市資本額新台幣9.43億元，董事長陳麗麗、總經理張德鈞。全體董事持股比率部分，董事9席，占42.41%。輔導上市承銷商永豐金證券。

台鎔科技主要業務：事業及一般廢棄物處理(焚化及物理)、溶劑銷售及售電收入。市場結構上內銷100%。

台鎔科技各年度的稅前純益/每股稅後盈餘（EPS）如下：2022年2.46億元/2.41元、2023年2億元/1.66元、2024年1.44億元/0.97元、2025年2.88億元/0.70元。