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創新服務轉上櫃競拍價創史上第二高 申購大賺110%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，創新服務（7828）採競價拍賣方式辦理承銷，於4月13日順利完成，得標加權平均價格為1,233.72元，競拍均價為歷史第三高，前有鴻勁、印能科技；若以得標最高價2,211元計算，則是競拍史上第二高，僅次於鴻勁的2,285元。

創新服務初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，創新服務辦理競價拍賣股數2,590仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月13日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格1,185.00元、最高得標價格2,211.00元。

另外，創新服務公開申購將於4月14日截止，承銷價628元，一人可申購1張，以創新服務13日興櫃均價1,320.63元換算，申購中籤報酬率高達110.3％。

創新服務上櫃日期4月22日，上市前承銷股數697張，證交所公布截至13日開盤前有97,948筆申購單，換算當前中籤率0.71％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所 科技 鴻勁

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