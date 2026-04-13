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全體上櫃公司3月營收年增22%、累計年增19% 半導體等三大產業成長

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司881家（含KY公司30家）皆已於4月10日以前完成3月營收申報作業。

上櫃公司3月營收公告資料顯示，全體上櫃公司3月份營收總計3,203億元，較2025年同期成長578億元，年增22%，營收成長公司共560家，衰退公司共319家，營收持平公司共2家。另累計至3月全體上櫃公司營收總計8,520億元，較去年同期成長1,335億元，年增19%，其中營收成長公司共557家，衰退公司共324家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司3月份營收較去年同期成長的主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業。經瞭解，半導體業、電腦及周邊設備業受惠於高階儲存及記憶體市場需求增長，而其他電子業則受惠於AI伺服器散熱需求、半導體公司建廠及貴金屬上漲等因素；衰退的主要產業為運動休閒、紡織纖維及航運業，運動休閒及紡織纖維因受國際情勢動盪及客戶拉貨排程影響，航運業係特定公司受同業競爭影響，致3月較去年同月營收衰退。

全體上櫃公司累計至3月營收成長的主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業，其累計營收成長原因同前所述；累計衰退之主要產業為建材營造、運動休閒及電子通路業，建材 營造因依建案完工交屋進度認列收入，運動休閒累計營收衰退原因同前所述，電子通路業主要是因特定公司受客戶庫存調整及終端需求預期影響，致累計營收衰退。

櫃買中心亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址（https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs）。

半導體 櫃買中心 營收

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