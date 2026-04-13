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天能綠電配發現金股利3.2元 今年第2季轉上櫃掛牌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

雲豹能源（6869）旗下售電子公司、國內民營售電龍頭天能綠電（7842）將於第2季掛牌上櫃，並同步釋出股東回饋利多。公司日前公告2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利新台幣3.2元，配發率達8成，預計於4月28日發放，展現穩健獲利體質與積極回饋股東的經營策略，正式宣告啟動高股利政策。

在營運表現方面，天能綠電成長動能強勁。2026年3月單月營收達新台幣2.96億元，創歷史新高，月增37%、年增88.5%；累計第1季合併營收達7.22億元，年成長86.9%，同步刷新單季新高紀錄，持續鞏固國內綠電市場領導地位。

被外界譽為「綠電造市者」的天能綠電，目前已協助逾60家企業導入綠電，客戶涵蓋半導體、電子、金融、民生消費與零售等產業，包括美光科技、日月光投控、京元電子、中華電信、玉山金控及百事可樂等指標企業。

天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著AI應用、半導體及資料中心帶動用電需求快速攀升，企業對長期穩定綠電供應的需求持續增強。公司憑藉「售電規模、長約結構與履約能力」三大核心優勢，持續擴大市場滲透率。

在售電規模方面，天能綠電已累積逾341億度轉供合約量，穩居國內民營售電市場領導地位；在長約結構方面，逾9成合約為10年以上長期契約，建立穩定且高度可預測的營收來源；在履約能力方面，透過整合集團內外再生能源資源與電力調度能力，確保穩定供電與合約執行品質。三大優勢相互支撐，使公司在綠電需求快速成長的市場環境中，持續維持成長動能與獲利穩定性。

在此基礎下，公司將持續推動高股利政策，未來配發率可望維持8成水準，透過穩定現金回饋機制，與股東共享綠電市場成長紅利。

展望未來，天能綠電將持續擴大綠電交易規模與市場影響力，深化企業綠電導入服務，在高成長與穩定配息的雙軌策略下，穩步強化長期投資價值，朝具指標性的綠電服務領導品牌邁進。

營收 股利 天能綠電

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