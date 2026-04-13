竹陞科技公告2月 EPS 1.89元

竹陞科技（6739）因有價證券於櫃檯買賣市場達公布注意交易資訊標準，13日應櫃買中心要求公告財務資訊，今年2月合併營收9,300萬元，年增90%。每股稅後純益4,400萬元，年增101%；每股稅後純益1.89元，年增99%。

竹陞科技今年3月31日股價收在1,105元的相對低點，其後連四漲，4月8日收盤來到1,555元的歷史新高價位，四個交易日漲幅逾40.7%。此後，股價連二跌，4月10日收盤價為1,485元，二個交易日跌幅為4.5%。13日股價帶量止跌上漲25元，成交量逾1,518張，收1,510元。

竹陞科技今年3月單月合併營收站上1億元大關，為1億0,009萬元，較2月增加7.5%，交出連續23個月營收正成長佳績，續創單月營收歷史新高紀錄，與去年同期的5,328萬元相較，年增87.8%。

竹陞科技累計今年第1季合併營收2.84億元，季增11.2%，年大增92.3%；同步改寫單季史上新高。