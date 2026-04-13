聯亞列警示股 公告3月EPS 1.36元、年增350%

磊晶廠聯亞（3081）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，13日公告3月稅後純益1.26億元，年增350%，單月每股純益1.36元，年增351%，業績表現亮眼。

展望未來，聯亞今年首季營收成長的主因將來自矽光產品動能續強，目前下游代工廠產能正在持續擴大，將順勢帶動矽光產品在未來數個季度穩定增加，而公司的基板庫存也足以應付到今年8月之後。

針對業務拓展方面，聯亞財務長楊吉裕曾透露，公司將在今年新增一個美國CSP客戶，並且開始出貨，而模組客戶則會新增三至四家；今年矽光產品預計會有五個規格新品進入量產階段。

此外，聯亞預計2026年新增7億元資本支出，主要將用於採購前段MOCVD設備，且本次採購目標為大型新機台，目的是為明年新產能預先做好準備，內部估計將可讓前段產能提升25至30%，最快2027年第2季開始貢獻營收。

聯亞近期已陸續擴充磊晶產能，目前產量正在持續提升。至於美國對等關稅部分，目前尚未影響聯亞的美系客戶端的資料中心建置節奏，且磊晶出貨到美國也適用於豁免關稅範圍。