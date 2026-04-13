騰勢營收／首季2.1億元、年增21.1％ 單月首季雙創同期新高

騰勢（7889）10日公告2026年3月合併營收8,151萬元，月增30.27％、年增28.35％，累計2026年第1季合併營收達2.1億元，年增21.11％，單月、首季營收皆創歷年同期新高。

騰勢表示，公司長期耕耘的「保健產品」與「寵物健康品」雙引擎策略持續展現經營成果，3月旗下旗艦保健品牌「達摩本草」在女王節檔期的購物旺季助攻下，包括穩佔市場口碑的「山苦瓜胜肽」、主打高純度養護的「Omega-3 rTG高濃度魚油EX」等系列產品繳出強勁的銷售業績，挹注3月來自保健產品的營收年增39％，並一舉貢獻騰勢3月、第一季營收皆創歷年同期新高的原因。

騰勢並非僅是依賴通路活動激勵銷售表現，其背後關鍵在於AI精準行銷系統的深度賦能，透過大數據分析精準預測會員回購週期，「達摩本草」成功在女王節檔期前，針對產品即將使用完畢的資深會員進行個人化提醒，並藉由 AI 演算法減少無效廣告投放，將資源高度集中於「高轉換率、高客單價」的明星組合，如魚油、苦瓜胜肽等系列保健品，不僅推升3月保健產品營收年增達39％，更在營收創高之際，有效守住領先產業的高毛利水平，構築起堅實的獲利護城河。

展望2026年第2季，騰勢維持審慎樂觀看法。公司正積極籌劃重量級品牌代言人年度合作計畫，意在透過明星效應全面拉升「達摩本草」的品牌溢價力與市場知名度；與此同時，營運版圖擴張亦傳捷報，新代理的西班牙頂級寵物品牌Advance（愛旺斯） 已於4月份正式進軍寵物公園等指標性實體通路與各大主流電商平台。騰勢在「保健產品」穩健成長與「寵物專業營養」新通路放量的雙重挹注下，騰勢將發揮人寵健康共好的綜效，推動整體營運邁向新一波正向成長高峰。