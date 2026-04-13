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台積電失守2,000元！「CoWoS黑馬」萬潤首衝千金鎖漲停 設備鏈強攻

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
大盤多空於35,400點處拉鋸。中央社
大盤多空於35,400點處拉鋸。中央社

中東戰雲密布推升油價，台積電（2330）失守2,000元，大盤多空於35,400點處拉鋸。但「千金俱樂部」部分個股依然火熱，設備大廠萬潤（6187）今日首度叩關千元，並強鎖漲停1,070元歷史新高，帶領11檔千金逆勢創高，展現台積電法說前的強大吸金力。

全球地緣政治風險劇烈升溫，隨著美國總統川普宣布將封鎖荷莫茲海峽，油氣價格狂飆，台股13日走勢震盪。惟，儘管權王台積電在法說前夕轉弱震盪，但資金轉向深耕先進封裝的設備供應鏈，不僅維持了盤面41檔千金股的盛況，更有台達電（2308）、弘塑（3131）、均華（6640）等11檔個股集體刷新歷史天價。

今日市場最矚目的焦點，莫過於自動化設備大廠萬潤。受美系外資將其目標價大幅上調86%至1,280元的利多激勵，萬潤以996元高檔開盤後，盤中攻上漲停板1,070元，正式成為千金俱樂部的新成員。外資預期，萬潤將深度受惠於CoWoS、CPO及SoIC等先進技術。

不僅萬潤搶眼，半導體設備相關的弘塑與均華也連袂衝上漲停。弘塑受惠於AI剛需，加上美系手機改採WMCM封裝，帶動拉貨動能季季高，訂單能見度已直達2027年；均華則受惠於Die Bonder（黏晶機）出貨占比提升，市場預期2026年其先進封裝營收占比將衝破9成，成長可期。

16日即將登場的台積電法說會，已成為內外資法人的多空關鍵。美系外資提出基準、樂觀、悲觀三種情境，預估台積電第2季營收將季增5~10%、毛利率介於64~65%。由於AI需求強勁導致高階製程產能塞爆，法人近期紛紛上調台積電2026年的獲利預估。

目前千金族群創新高的個股中，逾半數皆為「台積電概念股」，顯示市場資金正高度卡位法說會可能釋出的利多。隨嘉義與南科新廠設備陸續進機，供應鏈產能全數售罄的現況，為股價提供了堅實的支撐。

法人分析，雖然中東局勢與美伊談判破裂的風險可能引發指數回檔，但台股具備攻高實力，建議投資人可「逢回擇優布局」。操作上可緊盯台積電設備、耗材廠等成長明確族群。

台達電 美國 中東

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