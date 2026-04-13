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中裕辦私募 引進投資人
中裕（4147）董事會決議辦理私募普通股，發行股數不超過3,000萬股為上限，對象除了公司內部人之外，也將遴選可對公司未來營運產生直接或間接助益者，引進策略性投資人。
中裕表示，透過私募引進策略投資人，旨在強化資源整合及策略合作機會，加速新藥研發進度、擴大新藥發展領域、提升研發能量及市場競爭力。
中裕指出，本次私募對象以符合相關法令規定之特定人為限，規劃包含公司內部人及策略性投資人。其中，內部人擬包括行政院國家發展基金管理會、匯弘投資股份有限公司及長春投資股份有限公司，均為公司法人董事。
在策略性投資人方面，中裕表示，將優先遴選可對公司未來營運產生直接或間接助益者，透過引進策略性投資人，以強化資源整合及策略合作機會，並加速新藥研發進度、擴大新藥發展領域、提升研發能量及市場競爭力。公司目前尚未洽定特定應募人，後續將授權董事會全權處理。
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