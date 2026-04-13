聖暉、朋億、銳澤 樂觀後市

工業電腦廠磐儀（3594）今年首季業績持續向上，展望後市，磐儀董事長李明表示，今年美國市場表現可望優於預期，子公司磐旭智能也在無人機及低軌衛星領域皆有斬獲，無人機應用更已開始出貨北歐客戶。

2026-04-13 00:00