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聖暉、朋億、銳澤 樂觀後市

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

AI外溢效應延續，無塵室機電整合廠聖暉*（5536）暨旗下半導體和面板製程供應系統廠朋億*、氣體供應系統解決方案廠銳澤本季在手訂單維持高檔，三家公司同步樂觀後市。

聖暉*表示，AI投資熱潮持續擴散，國際雲端服務供應商（CSP）持續加大AI資料中心與基礎建設布局，加上AI需求外溢效應全面帶動半導體、高科技電子與相關供應鏈業者產能升級及擴產腳步。

展望本季，聖暉*樂觀看待，持續受惠AI應用需求外溢，推升半導體與電子產業鏈投資規模加溫的效應，挹注公司長期成長。

朋億*今年迎來半導體、記憶體擴張正向循環，在手訂單維持百億元高檔，確立2026年營運穩健向上走勢。

銳澤指出，全球半導體與記憶體產業進入新一波資本支出循環，AI、高效能運算（HPC）及先進製程需求擴大，帶動晶圓廠與相關供應鏈加速擴廠與升級產能，進而推升氣體供應系統工程需求。

銳澤今年首季營收達5.4億元，雖季減31.4%，但年增8%，創史上同期新高。

半導體 營收 聖暉

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