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良維奪 AI 大咖訂單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電源線材廠良維（6290）奪下輝達、亞馬遜、微軟等AI大咖訂單，隨著AI伺服器朝大電流發展趨勢確立，良維高毛利大電流線材出貨大增，首季獲利有望挑戰新高，下半年又有輝達最新Vera Rubin平台開始大量出貨，業績更值得期待。

良維對今年營運展望樂觀，看好整體表現可期。該公司日前公布3月營收9.20億元，創歷史次高，月增6.68%，年增16.46%；首季營收26.09億元，雖季減2.4%，仍是同期最佳，表現淡季不淡，年增11.49%。

亞馬遜是良維最大客戶，供應高毛利大電流產品。

法人預估，亞馬遜占良維營收比重，有機會從過去的30%，提升到40%至50%。

另外，輝達下半年最新Vera Rubin平台AI伺服器開始出貨，帶動良維下半年營運可望明顯成長，並優於上半年。

由於Vera Rubin採用800 VDC的新一代電源架構，大電流規格更高，需求更大、進入門檻更高，良維是輝達大電流主力供應商之一，未來有機會成為亞馬遜之外，支撐良維業績成長的第二隻腳。

良維透露，目前不僅大客戶亞馬遜需求持續暢旺，該公司也開始小量出貨微軟，現在雙方已有新的AI伺服器案子在談；Meta則是該公司新的客人，未來也有機會出貨，看好四大雲端服務供應商（CSP）都將逐步成為良維的客戶名單。

至於之前一直出貨的戴爾AI伺服器，良維表示，戴爾其實做得相當不錯，因為戴爾不僅自己做自有品牌伺服器，也幫輝達做GB系列（GB200與GB300）與Vera Rubin系列產品，良維的業績將搭著戴爾的需求跟著往上。

良維在AI伺服器大電流客戶，包括目前主力客戶亞馬遜，以及品牌伺服器的戴爾、惠普（HPE）、聯想與IBM等，至於其他CSP客戶，由於良維經營亞馬遜多年，已經做出口碑，微軟才會導入新的案子，未來有機會大量出貨，隨著大咖客戶群逐步擴大，為良維長期營運奠定基礎。

IBM 伺服器 亞馬遜

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