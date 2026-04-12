澤聖擺渡進擊寵物殯葬

櫃買中心創櫃板再添生力軍，澤聖擺渡國際事業（7411）產業類別為其他，已於4月10日登錄創櫃板。澤聖擺渡主要業務為經營寵物生命紀念園區，該公司是採用符合環保法規的火化設備及生物處理技術，並擁有自主研發的寵物遺體冷凍保存和防腐技術，提升寵物遺體處理的專業性。

此外，澤聖擺渡近期開發VR／AR虛擬紀念館、數位紀念冊，通過沉浸式互動，增強飼主悼念儀式感及情感價值，並提供線上追悼平台，結合社交媒體，提供遠程悼念和分享互動；另推出寵物紀念飾品、環保骨灰罐等多元商品，滿足飼主需求。

專為微型及中小新創企業設計的「創櫃板」成立至今已邁入第12年，累計輔導超過587家企業 。在這些企業中，已有34家成功邁向公開發行與興櫃，更有八家從創櫃板一路成長，最終完成上櫃或上市掛牌。其中上櫃有六家，包括邑錡、意德士、樂意傳播、漢田生技、昶瑞機電，以及碩網；上市有兩家，包括聚賢，和聯友。