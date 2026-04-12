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三大未來深耕金屬回收

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

全台最大廢電池處理業者三大未來（7761）指出，正持續深化黑粉高值化，並導入自動化分選系統以提升金屬純度與回收效率，隨製程逐步量產與再生材料價格走升，將推升獲利表現。

三大未來表示，近年來，該公司年營運表現顯著成長，主要受惠消費電子、電動車及儲能等產品自然汰換，推升廢鋰電池回收需求，進而帶動產能擴充與產能利用率明顯提升。以3月來看，單月營收2,655萬元，累計第1季營收6,316萬元，分別年增49%、48%，雙創同期新高。

三大未來除持續提升既有回收設備處理量外，亦強化電池組成中關鍵金屬的回收能力，逐步切入鋰電池原料及關鍵金屬供應鏈，透過廢鋰電池拆解、破碎與分選後，將黑粉進一步進行高值化萃取與純化。

該公司並預期，隨市場需求升溫與既有客戶回收量穩定增加，加上公司處理量能持續提升，推動2026年營運延續成長動能。

公司認為，中國擴大稀土與關鍵金屬出口限制後，帶動各國加速建立自主供應鏈，台灣政府與產業亦積極推動能源轉型與循環經濟發展。將配合政府推動「稀有貴金屬國家隊」，持續擴充產能、優化製程並深化供應鏈布局，積極搶進關鍵礦物與再生材料市場。

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