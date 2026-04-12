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朗齊減重藥拚臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

朗齊生醫*（6876）開發的代謝疾病產品LXP103，近期進行全身減脂、對抗復胖分組動物實驗，逐步確立後續適應症布局，預計年底前向美國食品藥物管理局（FDA）提出人體臨床試驗（IND）申請。

朗齊近日發表旗下代謝疾病產品LXP103研究成果，在肥胖實驗動物模式的大鼠實驗結果顯示，LXP103有調節脂肪細胞代謝功能，具整體減重及局部減脂的雙重調控，具長期療效潛力、不影響食慾且未見發炎與毒性風險，相關數據強化朗齊開發LXP103在治療肥胖與代謝疾病方面潛力的信心。

朗齊董事長王繼賢表示，近日完成增資，增資後為7.1萬張，實收資本額為11億元。目前董事缺三席，6月12日股東會進行補選，目前規劃推派大股東出任。

朗齊生醫開發的LXP103為薑黃衍生物Curcumin合成的新成分新藥，創辦人暨總經理陳丘泓表示，LXP103於肥胖動物模型的實驗數據顯示，停針兩周後LXP103高劑量組與對照組的體重增幅抑制率達91.4％，初步驗證體重維持潛力。此外，研究證實LXP103具備局部作用特性，且在血液生化分析中觀察到三酸甘油脂呈現下降趨勢，而總膽固醇與甘油等指標則維持穩定，LXP103在體重調控與局部作用上展現明確成效。

LXP103「選擇性調控」特質顯示藥物能優化血脂代謝，且不干擾全身脂質平衡，降低了系統性代謝負擔。在安全性方面，LXP103表現穩健，發炎指標（CRP）及肝腎功能監測（GOT、GPT、BUN）均維持於正常參考區間，尚未發現明顯器官毒性風險。

肥胖 減重 FDA

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