快訊

5小時打8次「110」求助…警到場又說沒事 男遭判罰5000元

好天氣快沒了！今高溫36度 本周2波鋒面接力北東降溫轉雨

聽新聞
0:00 / 0:00

五福瞄準國際旅展大餅

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

五福（2745）表示，針對第2季旅遊旺季，五福將全面動員參與北中南三大標竿級旅展，包括4月24日台中國際旅展、5月15日高雄市旅行公會國際旅展，以及5月22日台北國際觀光博覽會，產品促銷火力全開，推升營收再攀高峰。

展望後市，因應4月航空燃油費調整，五福展現高度經營靈活度，透過動態定價管理機制，即時優化產品結構以穩固毛利表現。針對日韓、東南亞等熱門航線，啟動「早鳥預購專案」引導旅客提前布局，確保成本波動下仍具強勁動能。此外，公司策略性加大台中出發產品比重，搶攻台中清泉崗機場航線擴張紅利，精準切入中部客群，提供更便捷的在地出境選擇。

在實體據點布局上，五福旅遊展現強大執行力。繼3月成功插旗中壢、三峽北大特區後，新竹巨城門市預計於4月中旬盛大開幕，今年「新增6家門市」之目標已提前達成半數。五福強調，實體門市轉型為「社區型專業諮詢中心」，透過「在地深耕、專業諮詢、安心信任」三大核心價值，深化品牌忠誠度。

五福3月營收達9.26億元，年增18.29%，為同期新高並創下歷史次高紀錄。值得關注的是，3月表現與2月農曆春節的歷史新高僅微幅差距200萬元，顯示五福在非傳統旺季依然擁有極強的營運動能。

東南亞 營收 台中

延伸閱讀

南亞科、大立光將釋出展望

餐飲內需暢旺　王品、漢來美食首季營收創高

相關新聞

聖暉、朋億、銳澤 樂觀後市

AI外溢效應延續，無塵室機電整合廠聖暉*（5536）暨旗下半導體和面板製程供應系統廠朋億*、氣體供應系統解決方案廠銳澤本季在手訂單維持高檔，三家公司同步樂觀後市。

中裕辦私募 引進投資人

中裕（4147）董事會決議辦理私募普通股，發行股數不超過3,000萬股為上限，對象除了公司內部人之外，也將遴選可對公司未來營運產生直接或間接助益者，引進策略性投資人。

良維奪 AI 大咖訂單

電源線材廠良維（6290）奪下輝達、亞馬遜、微軟等AI大咖訂單，隨著AI伺服器朝大電流發展趨勢確立，良維高毛利大電流線材出貨大增，首季獲利有望挑戰新高，下半年又有輝達最新Vera Rubin平台開始大量出貨，業績更值得期待。

安碁資訊拚績增雙位數

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）去年營收、獲利續創新高，展望後市，安碁資訊目標今年營運持續創高，業績力拚雙位數增長。

健喬推新藥 搶政府訂單

健喬（4114）表示，為了搶攻政府今年起啟動的「國家藥物韌性整備計畫」藥物採購市場，今年將推出五項新產品，配合政府「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，要從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

磐儀母以子貴營收上攻 今年持續朝年增三至四成目標邁進

工業電腦廠磐儀（3594）今年首季業績持續向上，展望後市，磐儀董事長李明表示，今年美國市場表現可望優於預期，子公司磐旭智能也在無人機及低軌衛星領域皆有斬獲，無人機應用更已開始出貨北歐客戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。