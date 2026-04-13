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磐儀母以子貴營收上攻 今年持續朝年增三至四成目標邁進

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
磐儀董事長李明。聯合報系資料照
磐儀董事長李明。聯合報系資料照

工業電腦廠磐儀（3594）今年首季業績持續向上，展望後市，磐儀董事長李明表示，今年美國市場表現可望優於預期，子公司磐旭智能也在無人機及低軌衛星領域皆有斬獲，無人機應用更已開始出貨北歐客戶。

在磐儀本身與子公司營運都看增帶動下，李明看好，今年磐儀整體營收持續朝年增三至四成目標邁進。

磐儀3月營收2.26億元，為同期最佳，月增44.84%，年增60.27%；首季營收5.16億元，雖季減18.87%，仍是歷年最旺的第1季，年增31.83%。

磐儀今年一大成長動能來自與聯發科合資的磐旭智能，除了合作切入虛擬伺服器（Virtual Cluster）市場之外，在無人機、機器人及低軌衛星業務方面皆有斬獲。

李明表示，磐旭智能採用聯發科晶片，隨著進入生成式AI時代，配合聯發科強攻相關商機，也全力導入安謀（Arm）架構的Virtual Cluster，布局企業級資料中心與SOHO族市場。

無人機業務方面，李明指出，磐旭智能開發出無人機的地面控制站，導入AI Box、熱成像與控制器等技術。

無人機在戶外、寬溫環境下的要求，本質上就是「軍用電腦」的延伸，磐旭智能已開始出貨北歐客戶。

磐旭智能在低軌衛星領域也有著墨，利用台灣Space X供應鏈優勢，開發地面端接收與控制設備，並鎖定北歐與台灣的漁業應用市場，目前此一業務正在熱身階段。

磐旭智能力拚今年底前登錄興櫃，目前大股東為聯發科及磐儀，公司有意引進新的策略夥伴，並規劃私募案，目標鎖定國內AI伺服器系統大廠。

磐旭智能2025年營運持續升溫，旗下智慧零售終端設備出貨放量，成為集團營收的重要引擎。

隨著智慧零售、自助化設備與AI應用需求持續擴大，磐旭智能2026年營收目標挑戰雙位數成長。

美國 聯發科 無人機

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