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健喬推新藥 搶政府訂單

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

健喬（4114）表示，為了搶攻政府今年起啟動的「國家藥物韌性整備計畫」藥物採購市場，今年將推出五項新產品，配合政府「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，要從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

健喬日前公布3月及第1季合併營收，單月營收5.6億元，月增31%、年增長17%。累計第1季營收16.3億元，年增12%，創歷史新高紀錄。

健喬表示，第1季的主要成長動能來自核心產品線持續擴展，心血管與代謝產品群年成長24％，癌症用藥產品年成長34％，婦女健康照護產品亦有23%的年成長率。

除了台灣本地的成長外，健喬在國際市場持續擴張。第一季港澳地區營收創下歷史新高，充分彰顯集團國際化策略的成效與海外市場潛力。

健喬表示，政府自2026年起規劃為期四年的「國家藥物韌性整備計畫」，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

健喬集團旗下有原料藥廠七星化學製藥，專注於原料藥的研發及製造。

健喬強調，目前已規劃今年推出五項新品，首先Yselty（雅絲媞）膜衣錠100毫克，已於3月正式上市，為全台唯一用於治療停經前女性因子宮肌瘤導致經血過多的藥物，上市不到一個月就已在近40家的醫療院所進藥，目前持續加速在各大醫學中心與醫療通路進藥，造福更多女性病患。

另外，健喬的另一項新藥Goofice（固腹順）預定於2026年5月上市。Goofice透過全球首創IBAT抑制機制，有效改善排便頻率與生活品質，目前陸續舉辦醫學研討會，普遍受到醫界肯定與期許。

而健喬今年也與再鼎醫藥（Zai Lab）簽署獨家合作協議，引進六項的全球創新療法，其中非侵入性醫療能量技術（Optune）、小分子精準設計平台（Qinlock）及高選擇性小分子平台（Augtyro）的三項產品已取得台灣上市核准，正積極拓展市場。預計這五項新藥將為健喬注入強勁的成長動能。

整體而言，健喬集團使用八個國產原料藥，製成七個產品，裡面包含台灣市占率第一的愛克痰產品。健喬集團將以行動來支持國家藥品韌性計畫。

營收

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