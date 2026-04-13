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安碁資訊拚績增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）去年營收、獲利續創新高，展望後市，安碁資訊目標今年營運持續創高，業績力拚雙位數增長。

安碁資訊總經理吳乙南表示，今年營收成長動能以「AI對應方案」和「雲端服務相關解決方案」做為雙箭頭，並透過擴大系統整合（SI）業務銷售規模，結合SOC以及營運不中斷服務，形成營收貢獻的三大支柱。

AI布局方面，安碁資訊成立專責PMO單位，聚焦AI治理、架構與應用三大主軸，推動技術內化與商業化。技術團隊導入生成式AI（GPT）強化情資查找與威脅獵捕效率，同步建立AI風險管理與標準化流程，兼顧創新與合規。

為提升運營效率，強化市場領先地位，吳乙南強調，在SOC研發上，公司運用AI監測技術，針對可疑帳號與異常通訊行為進行即時辨識，提升主動預警與防禦能力。

宏碁 營收

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