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新應材第1季營收創歷史新高 法人估全年 EPS 上看17.1元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

新應材（4749）3月營收4.3億元，月減2.8%、年增32.6%，創單月歷史次高，第1季累計營收12.4億元，年增29.8%，創單季歷史新高。分析師表示，由於2月客戶設備調整帶動特化產品用量提高，3月接近2月表現符合預期，受惠半導體代大廠先進製程需求提高趨勢不變。

展望2026年，分析師預估第1季獲利將季增，由於客戶上線使用時間提前與一次性洗線（Flush）需求，推升短期出貨；2026全年營收將隨N2放量迎來逾三成的高成長，雖然折舊增加1億元與研發增加1.6億元，高稼動率仍有望支撐毛利率穩步上揚。

未來焦點為半導體大廠2奈米製程將在今年上半年開始量產，新應材的洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）已打入供應鏈；高雄路竹二期廠，預期將供應N3、N2製程材料，產能規劃可滿足客戶至2030年的需求。KrF光阻材料預計2027年完成驗證，2028年量產出貨下，市場預估今年每股獲利將上看17.1元。

半導體 營收 分析師

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