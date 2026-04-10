東聯互動3月營收年增14.9% 跨境金融科技持續發酵

金融科技業者東聯互動公布3月合併營收4970萬元，較去年同期成長14.9%，主要受惠於跨境金流、多元支付及合規匯兌需求穩定成長，帶動本業持續擴張。累計第一季合併營收1.49億元，年增18%，展現公司在跨境金融科技市場的穩健成長動能。

董事長吳侑勳表示，隨著台灣邁入高齡化社會、勞動力結構持續轉變，加上政府持續鬆綁外籍勞動政策，帶動跨境匯款、支付與生活金融需求同步提升。除去年立法院通過外籍看護新制，80歲以上長者免巴氏量表外，勞動部近期亦推動外籍家庭幫傭新制度，只要家中有未滿12歲兒童即可提出申請，估計約有144萬戶家庭適用。此外，台灣與印度已簽署合作備忘錄，未來有機會逐步引進印度勞動力，進一步擴大跨境金融服務市場規模。

東聯互動近年持續推動合法跨境金流、數位支付與金融科技服務整合，透過自有App、API串接、電子支付整合與數據風控能力，逐步建構跨境金融基礎設施，並將用戶導入合法、透明且可追溯的金融體系，形成交易量、手續費收入與數據資產同步增長的正向循環。

下一階段，公司將持續聚焦於多元數位跨境、微型金融、智能數據交易及生活金融場景整合，進一步發展「嵌入式金融」與「跨境金融科技基礎建設」模式，讓跨境金融服務從單一匯款功能，逐步延伸至支付、信用、及生活消費等多元應用場景。

東聯互動2025年合併營收達5.6億元，年增30.2%，每股純益14.6元，董事會已公告每股配發10元現金股利。以4月10日收盤價188元計算，現金殖利率達5.3%。