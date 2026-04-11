鈊象3月每股稅前賺5.03元

遊戲股王鈊象（3293）昨（10）日公告3月自結稅前盈餘14.21億元，每股盈餘5.03元。法人分析，鈊象3月獲利優於1月的12.26億元及2月的12.02億元，隨著高毛利的海外授權業務占比站穩七成以上，帶動整體獲利結構持續優化。

鈊象3月營收21.93億元，授權遊戲占72%、網路遊戲26%、商用機台2%。累計第1季每股稅前盈餘13.64元。法人指出，隨單月營收站穩20億元大關，規模經濟效益顯現，加上授權業務毛利率趨近100%，推升上月每股盈餘突破5元。鈊象昨天股價收769元，上漲5元，外資反手買超。

鈊象共有遊戲授權、商用機台，以及網路遊戲等三大業務，其中，遊戲授權毛利率最高，也是營收、獲利主要來源。鈊象董事長李柯柱日前透露，鈊象去年毛利率已衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司獲利有正面幫助。