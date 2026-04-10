集雅社營收／3月3.61億元年增3.15% 第1季12.28億元續創歷史同期新高

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告3月營收3.61億元，月減7.90%，年增3.15%；第1季累計營收12.28億元，年增4.76%，續創歷史同期新高。

集雅社表示，在電商平台以價格戰搶市、實體通路承壓的激烈競爭下，憑藉其高度綁定大型百貨與購物中心的展店策略，持續透過家電規劃師全方位服務以及實景五感體驗打造差異化優勢，營運動能穩健。

面對電商低價競爭侵蝕實體通路市占，集雅社反向操作，鎖定新光三越、SOGO、遠東百貨、微風廣場等一線百貨據點，以整合型平台進駐樓層，跳脫傳統品牌分立、服務分散的模式。

集雅社指出，高階影音設備與精品家電具備高度體驗門檻，消費者在購入家庭劇院、高階空調或精品家電前，往往需要親臨現場感受畫質、音場與操作介面，這種「五感體驗」的不可替代性，正是實體百貨通路在電商夾擊下最核心的競爭利基。

集雅社近年全力推動的「家電規劃師」服務模式，更成為拉開與競爭對手差距的關鍵武器。不同於單一品牌櫃位僅推銷自家產品，家電規劃師提供橫跨電視、音響、冰箱、洗衣機及空調等全品類的一站式整合建議，以生活方式為導向，根據消費者的居家裝潢風格、空間尺寸及使用習慣量身打造客製化家電組合。

公司強調，團隊具備丙級空調技術士專業證照，從規劃到安裝的技術專業性均有完整支撐，並延伸至售後舊機回收與節能補助代辦，形成高便利性的全流程服務閉環。

在軟硬體整合能力方面，集雅社源自音響銷售起家，在家庭劇院工程、音響系統與智慧家電的整合上，較一般電器賣場具備更深厚的專業門檻。此外，公司透過自動化、視覺化數據分析消費趨勢，使規劃師能更精準掌握客戶需求，提供符合潮流的節能或智能家電提案，進一步強化數據驅動的個人化行銷能力。

隨著母親節檔期即將到來，集雅社也推出一系列促購活動，包括單筆消費滿3萬元再贈象印保溫瓶、針對指定大家電與小家電品項，最高加贈500點集利金、單筆消費滿20萬元，還可享限量現折集利金優惠。

法人看好，在百貨檔期與促銷資源同步挹注下，可望進一步帶動集雅社來店人潮與成交動能，為後續營收表現增添助力。