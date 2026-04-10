宜特3月合併營收3.5億元 月增4.92%

電子產業驗證分析企業宜特科技今（10）日公布3月合併營收3.5億元，較上個月增加4.92%。雖受子公司股權調整影響導致帳面數字變動，但若扣除此因素，母公司與各核心事業體表現依然穩健。

宜特表示，為配合子公司宜錦未來進入資本市場的股權分散計畫，宜錦已於3月17日順利完成現金增資收款，並引進策略性投資人。宜特對宜錦綜合持股比例由原先的74.58%降至約36.83%。

宜特表示，在會計處理上，自3月17日起，宜錦已由「合併子公司」轉為「權益法認列之關聯企業」。雖然3月份合併報表僅認列宜錦約不到半個月營收，但在本業驗證分析訂單持續爆發的支撐下，整體合併營收仍維持在健康水準。此項調整有助於宜特、宜錦各自專注於核心業務，對整體股東權益具備正面效益。