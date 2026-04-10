兆捷科技Q1合併營收1.49億元 創歷史同期新高

半導體特殊氣體供應商兆捷科技今（10）日公告3月合併營收0.61億元，較上月與去年同期分別成長29.8％與49％；累計第一季合併營收1.49億元，年增率24.6％。

兆捷第一季營收受惠於高階氣體產品陸續通過一級客戶認證，且自製產品出貨比重持續提升，加上專利訴訟不確定因素消除，並提供一級客戶更完整的氣體供應與解決方案，帶動客戶黏著度顯著提升，推升營收穩健成長，單季營收寫下歷史同期新高。

兆捷為目前台灣唯一具備佈植、雷射、清潔及薄膜氣體等四大類氣體原料的電子化學特殊氣體供應商，持續推進多項氣體自主研發與客戶認證，並已具備穩定製造與供應能力。由於自製氣體相較代理產品具備較高毛利與技術優勢，隨著公司自製產品陸續通過客戶驗證並導入製程，銷售占比將進一步提升，將成為優化毛利率與營收結構的重要推力。

台灣人工智慧（AI）及半導體產業成長動能明確，先進製程對氣體純度與穩定性的要求提升，帶動特殊氣體技術門檻進一步拉高，兆捷預期自製佈植氣體出貨可望隨先進製程需求提升，產品市占率與出貨量亦可望穩步提升。公司今年亦將持續強化薄膜氣體布局，預期今年有機會開發出自製薄膜氣體產品；另一方面，清潔氣體亦可望受惠晶圓代工大廠擴產需求，自製產品已進入送樣階段，最快下半年有機會通過客戶認證，為後續營收增添新動能。

此外，與競爭對手的專利訴訟隨著法院判決原告之訴無效並遭駁回定讞，而圓滿落幕，也有助於降低市場潛在的專利限制風險；隨著法律不確定因素排除，將有利高階製程產品推進與新專案導入，整體營運環境轉趨正向。

展望後市，兆捷技術能力已切入先進製程供應鏈，今年營運將聚焦提升自製能力與深化先進製程布局，隨著產品驗證持續推進及出貨放量，營收結構與毛利率可望同步優化，全年營運動能審慎樂觀。