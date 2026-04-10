信立營收／3月0.94億元 月增87.5％、年增24.9％

信立（4303）10日公布3月合併營收為0.94億元，較上月及去年同期分別成長87.5％、24.9％，累計2026年第1季合併營收為2.27億元，較去年同期成長1.52％。

信立表示，3月營收成長主要受惠於消費市場對於機能性服飾的需求回溫，帶動信立旗下PU合成皮在農曆年後出貨增加，加上因地緣政治影響致使塑化原料價格上漲，使得普大應材主要國際運動品牌客戶為應對戰爭造成供貨緊張下提前拉貨，是3月營收表現回升的主要原因。

信立進一步表示，在應對地緣政治戰爭引發的國際原物料震盪方面，一方面，目前對受原油價格波動影響較鉅的 PVC 材料依賴度極低，因此近期原料漲價對營運的直接衝擊相當有限，另一方面，針對其餘化學原料成本，信立已建立一套完善的動態監控機制與彈性報價策略，除密切關注市場波動外，亦會適時將成本變動合理反映於訂單報價中，以確保健康的毛利水準；同時，透過與普大應材的供應鏈垂直整合與聯合採購，進一步提升對上游供應商的議價實力，有效抵銷外部通膨壓力。

展望2026年，信立指出，已成功由傳統 PU 合成皮廠轉型為「綠色材料解決方案」的領導者。公司將「永續轉型」視為核心競爭力，積極研發水性環保高發泡 PU 及無溶劑加工技術，不僅顯著降低製程碳排，並已成功取得包括歐美頂級運動與精品包袋品牌等相關訂單，預計今年逐步加入生產排程，為信立整體營運增添成長動能。