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北基營收／土地處分收益入帳 3月、首季齊攻歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

北基（8927）10日公布年3月合併營收達15.82億元，月增116.76％、年增41.47％，創歷年同期新高。累計2026年第1季合併營收33.64億元，年增29.84％，同步改寫歷年同期新高水準。

北基表示，3月及第1季營收雙雙創高，主要受惠集團於去年第4季起推進資產活化策略，透過盤點既有資產、優化資產配置與加速土地處分進度，逐步釋放資產價值，3月受惠認列高雄市鼓山區龍中段21-1地號不動產處分案，總出售金額達7.41億元，挹注旗下土地建設業務規模進一步放大。

此外，目前仍持續推進高雄市三民區澄東段共計4筆土地之處分與認列進度，若相關程序順利完成，預期有機會於第2季挹注營收表現，為集團帶來資產活化效益與現金流入，提升整體財務體質與資本運用彈性。

北基進一步表示，旗下核心油品事業亦維持穩健營運表現，隨著近期國際油價受地緣政治局勢升溫影響加劇油價格走升，創造油品事業正面效益，北基在既有完善庫存管理機制與採購策略上，搭配全台共計83站加油站之通路布局優勢，核心油品事業營運保持穩健動能。

另一方面，北基仍秉持優化站點營運效率與服務品質，亦同步強化會員經營、異業合作及數位化管理平台建置，提升單站經營效益與客戶黏著度，穩步提升全台油品市場占有率。

展望第2季，北基持審慎樂觀看法。除持續推進高雄三民區澄東段土地處分認列進度外，亦將檢視並活化旗下資產組合，以提升整體資產運用效率與資本效益，其次，在油品事業方面，隨著夏季用油旺季到來、以及民生消費活動逐步升溫，可望帶動加油站來客數與油品銷售表現穩健提升。北基仍持續整合集團多元事業資源、精進營運效率與提升資本配置效益，穩步強化整體營運韌性與長期良好發展。

營收 高雄 高雄市

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