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捷流閥業營收／3月2.06億元年增17.1％ 整體訂單能見度長達6個月以上

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布3月合併營收2.06億元，月增19.3%、年增17.1%；累計第1季合併營收5.74億元，年增6.9%。捷流表示，半導體、能源產業擴建潮帶動需求齊發，挹注整體訂單能見度長達6個月以上，穩居良好水準。

捷流指出，公司秉持多元產業業務接單策略，受惠客戶訂單需求穩健提升，其中伴隨半導體及電子業啟動新一輪資本支出計畫，加速擴建步伐，挹注應用於半導體暨電子業的工業閥門銷售及接單保持成長表現。

法人表示，捷流作為國內外半導體與電子大廠長期合作供應夥伴，有機會在此波擴建潮商機中，進一步墊高於科技領域的業務訂單量能。

觀察全球能源供應不穩及電力短缺影響，同步帶動相關設備維修與改造，以及相關能源建置需求增加，目前捷流在石化領域的接單已逐步回溫，並已接獲較多項石化業歲修與小型改造，以及東南亞電廠建置等訂單。

此外，在船舶領域方面，除既有壓載水、排煙脫硫等系統穩健長期需求外，近年新造船市場結構已明顯轉變，特別是化學品船與LNG運輸船需求持續增加，此類船舶對於閥門產品的密封性能、耐壓結構及耐腐蝕性與安全規格要求更高。

捷流憑藉技術與多項專利、各國專業法規認證等優勢，逐步擴大相關領域業務接單，並挹注整體訂單能見度長達6個月以上水準。

展望第2季，在全球能源轉型、船舶結構升級及半導體產業持續擴張等趨勢帶動下，捷流將持續擴大多元產業的接單布局及掌握新興應用產業的發展趨勢，第2季營運續揚可期。

半導體 營收

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