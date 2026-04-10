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茂綸營收／3月20億元、月增106% 首季年增逾四成 AI Factory 動能續強

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體通路商茂綸（6227）10日公布3月營收，在終端客戶AI雲端機房建置相關產品出貨需求帶動下，單月營收衝上20.02億元，不僅較2月明顯跳升，也較去年同期大幅成長；累計第1季營收48.44億元，延續高成長走勢，顯示AI基建與企業級解決方案需求，正持續推升公司今年營運表現。

茂綸3月營收為20.02億元，月增105.87%、年增67.58%；累計第1季營收48.44億元，季增22.69%、年增40.78%。單月營收大幅彈升，除了反映2月工作天數較少後的基期效應，也凸顯3月AI相關專案出貨加速回溫，帶動首季營收維持強勁成長。

董事長吳偉國表示，AI Factory 是今年最重要的成長主軸。隨著輝達（NVIDIA）持續推動企業把 IT 投資轉向 AI 工廠，市場對 NVIDIA 企業級 GPU、Networking、Storage 等高單價產品的需求明顯升溫，也帶動茂綸接連拿下幾個金額較大的 AI 專案。

展望後市，吳偉國強調，公司已不只是單純零組件代理商，而是以輝達為核心，結合軟體、硬體與系統整合商資源的 Total Solution 供應商，並透過 IT、OT（營運技術）生態系夥伴切入大型運算中心與 AI 機房建置。換言之，今年營運主升段仍將來自 AI Factory 與企業級解決方案業務；雖然部分傳統類比元件需求尚未全面轉強，但在記憶體市況回溫、GPU 與企業級網通需求續強，以及軟體與系統整合附加價值持續放大的帶動下，全年營收成長動能仍可望延續。

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