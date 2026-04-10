五福營收／首季25.4億元創單季新高 3月淡季不淡、直逼春節巔峰

五福旅遊（2745）10日公告3月營收達9.26億元，年增 18.29%，為同期新高並創下歷史次高紀錄。值得關注的是，3月表現與2月農曆春節的歷史新高僅微幅差距200萬元，顯示五福在非傳統旺季依然擁有極強的營運動能。首季累計營收達25.41億元，年增16.1%，改寫單季歷史新高，表現十分亮眼。

展望後市，因應4月航空燃油費調整，五福旅遊展現高度經營靈活度，透過動態定價管理機制，即時優化產品結構以穩固毛利表現。針對日韓、東南亞等熱門航線，啟動「早鳥預購專案」引導旅客提前布局，確保成本波動下仍具強勁動能。此外，五福策略性加大台中出發產品比重，搶攻台中清泉崗機場航線擴張紅利，精準切入中部客群，提供更便捷的在地出境選擇。

在實體據點布局上，五福旅遊展現強大執行力。繼3月成功插旗中壢、三峽北大特區後，新竹巨城門市預計於4月中旬盛大開幕，今年「新增6家門市」之目標已提前達成半數。五福強調，實體門市轉型為「社區型專業諮詢中心」，透過「在地深耕、專業諮詢、安心信任」三大核心價值，深化品牌忠誠度，並持續視區域特性，精準布建社區型與旗艦型據點，擴大市占版圖。

進入第2季旅遊旺季，五福旅遊將全面動員參與北中南三大標竿級旅展，包括4月24日台中國際旅展、5月15日高雄市旅行公會國際旅展，以及上半年最具規模的5月22日台北國際觀光博覽會。五福將結合現場專業顧問與線上旅展同步開跑，並推出展場限定優惠及分期零利率方案，全力鎖定暑假、中秋及國慶連假出遊商機，預期將有效提升品牌曝光度並挹注強勁業績動能，推升營收再攀高峰。

五福表示，今年營運核心聚焦於數位轉型與數據驅動決策，運用大數據分析掌握市場偏好，優化產品組合與營運效率。同時，持續深化日韓、東南亞供應鏈之垂直整合，確保資源競爭優勢。憑藉首季營收創下歷史新高的強勁氣勢，對於全年營運發展抱持正向樂觀態度。