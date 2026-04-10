快訊

陽台「藏起來」更好？老公寓特殊格局掀熱議 網友正反意見不一

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

五福營收／首季25.4億元創單季新高 3月淡季不淡、直逼春節巔峰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
五福旅遊10日公告3月營收達9.26億元。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
五福旅遊10日公告3月營收達9.26億元。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

五福旅遊（2745）10日公告3月營收達9.26億元，年增 18.29%，為同期新高並創下歷史次高紀錄。值得關注的是，3月表現與2月農曆春節的歷史新高僅微幅差距200萬元，顯示五福在非傳統旺季依然擁有極強的營運動能。首季累計營收達25.41億元，年增16.1%，改寫單季歷史新高，表現十分亮眼。

展望後市，因應4月航空燃油費調整，五福旅遊展現高度經營靈活度，透過動態定價管理機制，即時優化產品結構以穩固毛利表現。針對日韓、東南亞等熱門航線，啟動「早鳥預購專案」引導旅客提前布局，確保成本波動下仍具強勁動能。此外，五福策略性加大台中出發產品比重，搶攻台中清泉崗機場航線擴張紅利，精準切入中部客群，提供更便捷的在地出境選擇。

在實體據點布局上，五福旅遊展現強大執行力。繼3月成功插旗中壢、三峽北大特區後，新竹巨城門市預計於4月中旬盛大開幕，今年「新增6家門市」之目標已提前達成半數。五福強調，實體門市轉型為「社區型專業諮詢中心」，透過「在地深耕、專業諮詢、安心信任」三大核心價值，深化品牌忠誠度，並持續視區域特性，精準布建社區型與旗艦型據點，擴大市占版圖。

進入第2季旅遊旺季，五福旅遊將全面動員參與北中南三大標竿級旅展，包括4月24日台中國際旅展、5月15日高雄市旅行公會國際旅展，以及上半年最具規模的5月22日台北國際觀光博覽會。五福將結合現場專業顧問與線上旅展同步開跑，並推出展場限定優惠及分期零利率方案，全力鎖定暑假、中秋及國慶連假出遊商機，預期將有效提升品牌曝光度並挹注強勁業績動能，推升營收再攀高峰。

五福表示，今年營運核心聚焦於數位轉型與數據驅動決策，運用大數據分析掌握市場偏好，優化產品組合與營運效率。同時，持續深化日韓、東南亞供應鏈之垂直整合，確保資源競爭優勢。憑藉首季營收創下歷史新高的強勁氣勢，對於全年營運發展抱持正向樂觀態度。

東南亞 航線 營收

延伸閱讀

聯強營收／3月衝上560億元、年增64% 刷新單月新高

統一超營收／3月297億元、年增4.93% 創同期新高

統一超營收／3月297億元、首季885億元 雙創同期新高

晶華營收／企業春酒助攻3月續旺 首季營收年增5% 雙創同期新高

相關新聞

五福營收／首季25.4億元創單季新高 3月淡季不淡、直逼春節巔峰

五福旅遊（2745）10日公告3月營收達9.26億元，年增 18.29%，為同期新高並創下歷史次高紀錄。值得關注的是，3月表現與2月農曆春節的歷史新高僅微幅差距200萬元，顯示五福在非傳統旺季依然擁有極強的營運動能。首季累計營收達25.41億元，年增16.1%，改寫單季歷史新高，表現十分亮眼。

欣新網營收／首季14億元 和3月營收雙創同期新高

全整合電商營運服務商欣新網（2949）10日公告3月營收5.84億元，月增52%，年增32.7%，受惠品牌客戶需求穩定成長；今年第1季合併營收14億元，年增16.8%，單月及單季營收均創歷年同期新高，營運動能維持穩健。

環球晶3月業績回溫 盤中攻上漲停

中美晶（5483）旗下半導體子公司環球晶（6488）3月業績回溫，該公司今日盤中股價攻上漲停。

家登營收／首季18.6億元、年增9% EUV POD 與 FOUP 助攻本季續強

關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）10日公告3月營收約6.6億元，月增16%、年減23%；累計今年第1季營收18.6億元，季減18%，年增9%，在年後客戶拉貨動能延續下，公司看好EUV POD與FOUP晶圓載具雙動能持續發酵，推升本季營運續強。

中裕董事會決議辦理私募普通股 發行不超過3,000萬股引進策略投資人

中裕（4147）9日公告，董事會決議辦理私募普通股，發行股數不超過3,000萬股為上限，本次私募對象除了公司內部人之外，也將遴選可對公司未來營運產生直接或間接助益者，透過引進策略性投資人，強化資源整合及策略合作機會，加速新藥研發進度、擴大新藥發展領域、提升研發能量及市場競爭力。

閎康3月營收攻頂

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（9）日公布3月營收5.38億元，創新高，月增24.7%，年增21.3%；首季營收14.24億元，年成長15.03%，反映AI晶片及矽光子熱潮帶來的先進製程開發相關材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求激增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。