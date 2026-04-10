快訊

陽台「藏起來」更好？老公寓特殊格局掀熱議 網友正反意見不一

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

數字營收／3月1.96億元、年減3.1% 第1季5.51億元為同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路生活平台數字科技（5287）10日公告3月合併營收1.96億元，月增19.01％，年減3.1％；第1季合併營收5.51億元，年增率0.86％，為歷史同期新高。

數字科技表示，近期台灣房市受信用管制及購屋貸款限制影響而趨於冷靜，致使3月合併營收較去年同期微幅衰退。但旗下8591寶物交易及新創平台小雞上工、100室內設計展現強勁動能，旗下591房屋持續優化內容與服務體驗，並透過推出「329全民購屋節」活動，祭出購屋金與現金抽獎等多項誘因，有助提升用戶參與度與看屋意願，為後續交易動能累積基礎。

今年首季主要成長動能來自於8591寶物交易受惠遊戲市場熱度與需求穩健；100室內設計推出新的服務及收費方式；小雞上工受惠於短期人力需求增加，持續擴大打工市場市占，三個平台首季營收繳出雙位數成長佳績。新創與部分成熟平台的多引擎發動，有效彌補了市場與政策面的影響，展現數字科技營運的穩健與韌性。

展望後市，數字科技持續推進多元平台發展，其中小雞上工持續在打工市場擴大市占，展現人力市場的穩定需求；找師傅則優化媒合效率與服務品質。隨著各平台持續拓展及精準媒合發酵，對2026年整體營運維持審慎樂觀看法，並朝營收與獲利同步提升的方向穩步邁進。

營收 數字科技

延伸閱讀

建新營收／3月2.91億元創同期新高 一條龍物流效益助攻第2季續揚

聯強營收／3月衝上560億元、年增64% 刷新單月新高

智冠營收／3月6.46億元、月減7% 首季19.29億元

中華電營收／業績旺旺！3月207億元 年增7.55%、創同期新高

相關新聞

五福營收／首季25.4億元創單季新高 3月淡季不淡、直逼春節巔峰

五福旅遊（2745）10日公告3月營收達9.26億元，年增 18.29%，為同期新高並創下歷史次高紀錄。值得關注的是，3月表現與2月農曆春節的歷史新高僅微幅差距200萬元，顯示五福在非傳統旺季依然擁有極強的營運動能。首季累計營收達25.41億元，年增16.1%，改寫單季歷史新高，表現十分亮眼。

欣新網營收／首季14億元 和3月營收雙創同期新高

全整合電商營運服務商欣新網（2949）10日公告3月營收5.84億元，月增52%，年增32.7%，受惠品牌客戶需求穩定成長；今年第1季合併營收14億元，年增16.8%，單月及單季營收均創歷年同期新高，營運動能維持穩健。

環球晶3月業績回溫 盤中攻上漲停

中美晶（5483）旗下半導體子公司環球晶（6488）3月業績回溫，該公司今日盤中股價攻上漲停。

家登營收／首季18.6億元、年增9% EUV POD 與 FOUP 助攻本季續強

關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）10日公告3月營收約6.6億元，月增16%、年減23%；累計今年第1季營收18.6億元，季減18%，年增9%，在年後客戶拉貨動能延續下，公司看好EUV POD與FOUP晶圓載具雙動能持續發酵，推升本季營運續強。

中裕董事會決議辦理私募普通股 發行不超過3,000萬股引進策略投資人

中裕（4147）9日公告，董事會決議辦理私募普通股，發行股數不超過3,000萬股為上限，本次私募對象除了公司內部人之外，也將遴選可對公司未來營運產生直接或間接助益者，透過引進策略性投資人，強化資源整合及策略合作機會，加速新藥研發進度、擴大新藥發展領域、提升研發能量及市場競爭力。

閎康3月營收攻頂

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（9）日公布3月營收5.38億元，創新高，月增24.7%，年增21.3%；首季營收14.24億元，年成長15.03%，反映AI晶片及矽光子熱潮帶來的先進製程開發相關材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求激增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。