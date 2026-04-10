數字營收／3月1.96億元、年減3.1% 第1季5.51億元為同期新高

網路生活平台數字科技（5287）10日公告3月合併營收1.96億元，月增19.01％，年減3.1％；第1季合併營收5.51億元，年增率0.86％，為歷史同期新高。

數字科技表示，近期台灣房市受信用管制及購屋貸款限制影響而趨於冷靜，致使3月合併營收較去年同期微幅衰退。但旗下8591寶物交易及新創平台小雞上工、100室內設計展現強勁動能，旗下591房屋持續優化內容與服務體驗，並透過推出「329全民購屋節」活動，祭出購屋金與現金抽獎等多項誘因，有助提升用戶參與度與看屋意願，為後續交易動能累積基礎。

今年首季主要成長動能來自於8591寶物交易受惠遊戲市場熱度與需求穩健；100室內設計推出新的服務及收費方式；小雞上工受惠於短期人力需求增加，持續擴大打工市場市占，三個平台首季營收繳出雙位數成長佳績。新創與部分成熟平台的多引擎發動，有效彌補了市場與政策面的影響，展現數字科技營運的穩健與韌性。

展望後市，數字科技持續推進多元平台發展，其中小雞上工持續在打工市場擴大市占，展現人力市場的穩定需求；找師傅則優化媒合效率與服務品質。隨著各平台持續拓展及精準媒合發酵，對2026年整體營運維持審慎樂觀看法，並朝營收與獲利同步提升的方向穩步邁進。