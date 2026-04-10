晶呈科技營收／第1季4.41億元、年增157% 外銷出貨增加

半導體特用氣體業者晶呈科技（4768）10日公布3月合併營收1.75億元，年增154.53%、月增74.05%；第1季累計營收4.41億元，年增157.63%。

晶呈科技表示，3月營收較前月增加，主因外銷市場部分2月出貨遞延至3月，內銷市場也較2月增加所致。此外，3月營收較去年同期大幅增加，係因外銷客戶需求較去年同期增加。

晶呈科技去年下半年起外銷需求回溫，帶動營收成長。晶呈科技日前於法說會中指出，預估今年整年度氣體出貨會達25,000支鋼瓶。

展望今年，晶呈科技表示，期待特用氣體中的C4F6、F2／N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較去年增加三成。

產能規劃部分，晶呈科技於去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，預計於2026年第2季投產，年產值上看20-25億元。

至於近期中東情勢引發市場關注化工、氣體原物料供應問題，晶呈科技日前表示，因未生產氦氣，旗下產品不受天然氣供應問題影響；但不排除未來如果戰爭時間拉長，萬物皆漲，則中長期面要再觀望評估。目前都有數月庫存，市場上尚未產生大幅度漲價，但情形瞬息萬變，將密切關注戰況發展。