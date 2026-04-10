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麗升營收／3月1.32億元 月增近八倍、年增近一倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

麗升（8087）能源科技集團（以下簡稱「麗升」）10日公告2026年3月營收1.32億元，年月雙增，月增率796％，年增率94％；累計前三月營收2.77億元，年增率197％，創下7個季度以來之新高。麗升表示，隨著能源政策推進及申請案陸續獲批，先前累積的工程量能加速釋放，帶動今年第1季營收大幅攀升，樂觀預期全年營運將可維持成長趨勢無虞。

麗升深耕太陽光電EPC統包工程，提供涵蓋規劃、設計、申設、施工與維運一條龍式的完整服務；目前在手案量充足，今年以來進度推展順利，案件申設後陸續進入施工期，依進度陸續認列營收，以現況來看，各案推展均符合時程，麗升專注優化管理效率，確保各案場如期完工併網。

此外，綠電銷售是麗升穩定的重要成長引擎，隨著案場陸續併表，加上外購電力數量逐月遞增，今年子公司香印永續股份有限公司的購售電規模可望大幅成長。長期而言，在國際減碳壓力及半導體科技大廠需求下，AI浪潮帶動電力需求大增，綠電剛性需求趨勢明確，香印永續前景看好。

麗升亦已啟動海外發展布局，優先考量如美國、日本及越南等法規成熟或全球供應鏈重心轉移、迫切需要綠色電力以因應國際碳關稅等市場。未來透過區域的多元布局，除可確保專案之資本回報率外，更能平衡單一區域的政策性風險。

在減碳趨勢及綠電政策支持下，再生能源產業發展可望維持穩定成長，而美伊戰爭為能源供給投入變數，不受油氣發電影響的綠電，成為能源戰略不可或缺的一環，將再推升綠電的市場需求。展望全年，麗升將持續深化案場推進與國際布局，在提升營運效率的同時，逐步完善綠電維運之整體解決方案體系，以期推動營收規模與獲利穩健成長。

營收 綠電

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