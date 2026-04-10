快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

寶晶能3月營收站上1.22億元 月增逾24%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
寶晶能源3月及首季業績，受惠屏東日照充足，發電量提升，同創佳績。圖／寶晶能源提供
寶晶能源3月及首季業績，受惠屏東日照充足，發電量提升，同創佳績。圖／寶晶能源提供

寶晶能源今日公布3月合併營收為新台幣1.22億元，月增24.35%，年增31.71%；第1季合併營收達 3.23億元，年增37.69%，成長動能強勁。

寶晶能源表示，因屏東地區太陽能案場（主要分布於枋寮與林邊）日均發電小時在3月一舉突破4字頭大關，激增至4.39小時。在發電效率大幅提升的帶動下，不僅3月合併營收再度衝破1.2 億元關卡，第一季的獲利水準更隨營收成長展現出顯著的跳躍式進步。

寶晶能源表示，首季獲利結構優化主要有兩大原因，一是綠電轉供效率提升：營收占比近八成的發售電業務，隨著匹配率提高，毛利率表現明顯優於去年同期。其次是高效能儲能上線：營收占比約19%的儲能業務中，毛利率較佳的「光儲業務」於去年5月全面上線，因此今年首季的毛利率貢獻遠勝去年同期。

寶晶強調，受惠營收大幅增長與成本控管得宜，今年第1季本業的獲利表現已較去年同期呈現倍數成長的趨勢，獲利水準相當亮眼。

針對市場近期對太陽能併網進度放緩的疑慮，寶晶能源強調，公司與傳統以開發及EPC（統包工程）為主的能源公司不同。寶晶能源是以「再生能源資產管理」為核心業務，營收主體來自穩定的發電收入與維運管理。 由於公司現有資產已趨成熟且多數已併聯商轉，不會受到近期整體產業併網延遲的衝擊，營運穩定度極高。

為因應未來上市櫃規劃，寶晶能源積極拓展表後儲能、虛擬電廠、能源管理（EMS）及綠電交易等多元業務。在綠電交易方面，子公司「寶富電力」採取「獲利導向」的穩健策略，不盲目追求轉供量，而是確保每一筆外購電力交易皆能以合理價格轉售予企業，確保利潤最大化。2026年外購電力裝置容量目標為15000 kW，預估將創造近1800萬度發電量，為公司創造營收與盈利貢獻。

再生能源 屏東 太陽能

延伸閱讀

欣新網營收／首季14億元 和3月營收雙創同期新高

台積電法說前奏響！矽晶圓族群補漲啟動 台勝科漲停、中美晶爆量

台達電搶鏡 營收創新高 3月衝上597億元、月增近二成

騰雲營收／3月8,171萬元年增22.44% 第1季2.1億元、淡季不淡年增35.4%

相關新聞

欣新網營收／首季14億元 和3月營收雙創同期新高

全整合電商營運服務商欣新網（2949）10日公告3月營收5.84億元，月增52%，年增32.7%，受惠品牌客戶需求穩定成長；今年第1季合併營收14億元，年增16.8%，單月及單季營收均創歷年同期新高，營運動能維持穩健。

環球晶3月業績回溫 盤中攻上漲停

中美晶（5483）旗下半導體子公司環球晶（6488）3月業績回溫，該公司今日盤中股價攻上漲停。

家登營收／首季18.6億元、年增9% EUV POD 與 FOUP 助攻本季續強

關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）10日公告3月營收約6.6億元，月增16%、年減23%；累計今年第1季營收18.6億元，季減18%，年增9%，在年後客戶拉貨動能延續下，公司看好EUV POD與FOUP晶圓載具雙動能持續發酵，推升本季營運續強。

中裕董事會決議辦理私募普通股 發行不超過3,000萬股引進策略投資人

中裕（4147）9日公告，董事會決議辦理私募普通股，發行股數不超過3,000萬股為上限，本次私募對象除了公司內部人之外，也將遴選可對公司未來營運產生直接或間接助益者，透過引進策略性投資人，強化資源整合及策略合作機會，加速新藥研發進度、擴大新藥發展領域、提升研發能量及市場競爭力。

閎康3月營收攻頂

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（9）日公布3月營收5.38億元，創新高，月增24.7%，年增21.3%；首季營收14.24億元，年成長15.03%，反映AI晶片及矽光子熱潮帶來的先進製程開發相關材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求激增。

漢測卡位矽光子商機

興櫃股王、半導體測試介面與設備廠漢測（7856）昨（9）日召開法說會，總經理王子建表示，隨著AI與高速運算推動資料傳輸由電訊號轉向光訊號，矽光子應用需求快速升溫，漢測已攜手合作夥伴啟動相關設備研發與驗證，並成立專責團隊，積極卡位新一代測試商機，預期將成為未來營運成長的重要動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。