寶晶能3月營收站上1.22億元 月增逾24%

寶晶能源今日公布3月合併營收為新台幣1.22億元，月增24.35%，年增31.71%；第1季合併營收達 3.23億元，年增37.69%，成長動能強勁。

寶晶能源表示，因屏東地區太陽能案場（主要分布於枋寮與林邊）日均發電小時在3月一舉突破4字頭大關，激增至4.39小時。在發電效率大幅提升的帶動下，不僅3月合併營收再度衝破1.2 億元關卡，第一季的獲利水準更隨營收成長展現出顯著的跳躍式進步。

寶晶能源表示，首季獲利結構優化主要有兩大原因，一是綠電轉供效率提升：營收占比近八成的發售電業務，隨著匹配率提高，毛利率表現明顯優於去年同期。其次是高效能儲能上線：營收占比約19%的儲能業務中，毛利率較佳的「光儲業務」於去年5月全面上線，因此今年首季的毛利率貢獻遠勝去年同期。

寶晶強調，受惠營收大幅增長與成本控管得宜，今年第1季本業的獲利表現已較去年同期呈現倍數成長的趨勢，獲利水準相當亮眼。

針對市場近期對太陽能併網進度放緩的疑慮，寶晶能源強調，公司與傳統以開發及EPC（統包工程）為主的能源公司不同。寶晶能源是以「再生能源資產管理」為核心業務，營收主體來自穩定的發電收入與維運管理。 由於公司現有資產已趨成熟且多數已併聯商轉，不會受到近期整體產業併網延遲的衝擊，營運穩定度極高。

為因應未來上市櫃規劃，寶晶能源積極拓展表後儲能、虛擬電廠、能源管理（EMS）及綠電交易等多元業務。在綠電交易方面，子公司「寶富電力」採取「獲利導向」的穩健策略，不盲目追求轉供量，而是確保每一筆外購電力交易皆能以合理價格轉售予企業，確保利潤最大化。2026年外購電力裝置容量目標為15000 kW，預估將創造近1800萬度發電量，為公司創造營收與盈利貢獻。