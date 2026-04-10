智冠3月合併營收6.46億元 公司：整體營收穩健

智冠科技今（10）日公布3月合併營收6.46億元，月減7%，本月營收短期波動，主因上月年節期間廣宣活動收入挹注所致；年度同期比較呈增長趨勢，主係今年初受惠新遊戲推出，並搭配行銷活動推展，進而貢獻營收成長。本年度第一季累計營收貢獻19.29億元，集團整體營收持穩健水準。

隨開春第一季消費動能持續升溫，MyCard數位點數展開多元行銷布局，於各大社群平台祭出一系列互動活動，同步，春季檔期重磅登場，祭出新舊會員專屬回饋，豪送手機、筆電、掌上遊戲機及國際旅遊體驗等，推進整體用戶規模擴張。此外，MyCard亦串聯多款熱門新作，持續回饋儲值機制，透過高頻且多元獎項，持續深耕用戶活躍度。

子公司中華網龍旗下《飄流幻境Re:星之方舟》推出新夥伴火神吉比爾、疾風、與轉生夥伴加奈子、巴御前，以及全新戰鬥技能與玩法變化；《吞食天地 多元宇宙》則迎來復活節活動與大型改版，新增加成武將機制，打造嶄新遊玩節奏；《吞食天地M2.0》、《吞食天地2：誕生Reborn》、《飄流幻境Online》與《女神Online》亦陸續舉辦櫻花節慶與關卡活動，創造豐富體驗，推升玩家活躍度。

遊戲新幹線旗下端遊《新天龍八部Online》將於四月中迎來18周年慶典，參與玩家有機會獲得珍稀獎勵；《完美世界2 Online》推出限定獎池「蒼山月燼」，並因應春日時節同步舉辦花神榜排行活動，助力玩家取得限定稱號；此外，《信長之野望 Online》自本月起開放全新地區「黃泉」，並透過技能機制優化，提升玩家培育英傑的效率與遊玩體驗。

藍新集團加速新世代支付基礎建設布局，涵蓋Passkey無密碼驗證技術、捐募金流整合及「藍新簡單收SoftPOS」等多元創新服務，拓展垂直應用場景並提升收單靈活度；同時，集團預計於第二季完成新一代金流平台升級，持續優化產品架構與系統效能，強化整體服務競爭力。旗下簡單行動支付配合主管機關政策，正推進「收款人戶名顯示」機制，以強化交易辨識與使用者信任。

智冠科技整合數位遊戲、網路行銷與金融科技三大事業體，持續貼合產業脈動調整發展策略，深化產品與服務布局，穩健支撐整體營運表現並累積成長動能。