欣新網營收／首季14億元 和3月營收雙創同期新高

全整合電商營運服務商欣新網（2949）10日公告3月營收5.84億元，月增52%，年增32.7%，受惠品牌客戶需求穩定成長；今年第1季合併營收14億元，年增16.8%，單月及單季營收均創歷年同期新高，營運動能維持穩健。

隨著近年業務快速拓展，欣新網自2024年以來新增近30個服務品牌，並同步擴編近100人投入營運，帶動營收與營業毛利創高，公司觀察營運流程中重複性作業有許多可以透過AI加速優化的空間，促使公司將AI應用優化內部營運，列為今年核心經營策略之一。

欣新網總經理黃懷恩表示，今年定位為「AI元年」，全面推動AI導入內部營運流程，並聚焦提升作業效率強化整體產值。在全面推動前， 子公司「一起實驗」已有成功導入AI應用並進行實際營運的好成績，明顯帶動營收成長約兩成，也因此獲選為2026商周AI創新百強企業，相關經驗後續將快速複製到欣新網，並以提升人均產值為目標，在營運動能穩健成長同時，進一步強化營運管理與獲利能力。

市場競爭持續升溫，欣新網仍持續接獲品牌洽談合作需求， 透過完整的一站式服務持續吸引品牌積極加入欣新網的生態圈，預計今年上半年也會有數個知名品牌陸續導入。展望後市，欣新網表示，隨著AI應用逐步導入內部營運流程，將持續精進作業效率，並朝精緻化管理方向發展。