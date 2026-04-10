環球晶3月業績回溫 盤中攻上漲停

中美晶（5483）旗下半導體子公司環球晶（6488）3月業績回溫，該公司今日盤中股價攻上漲停。

環球晶3月合併營收為54.5億元，月增23.8%，年增率0.1%，第1季合併營收為139.8億元，季減3.6%，年減10.3%。

環球晶表示，首季營收較前期下滑，主要受新年假期工作天數減少，及歐美與東北亞部分地區遭逢極端低溫與暴風雪影響，導致部分海外廠區短期產能受限，相關影響屬於季節性與階段性因素。隨著天候改善，各廠區已恢復正常運作，產線稼動與出貨節奏已逐步回穩。

在短期干擾因素消退後，營運基本面逐步回穩，除新擴產能持續積極試產與送樣外，既有12 吋產線皆維持滿載，中小尺寸晶圓稼動率也較前期提升，顯示需求端出現初步改善訊號，惟整體市場動能是否能轉為更廣泛且具延續性的需求回升，仍有待持續觀察。

另一方面，環球晶義大利子公司首筆政府補助款已於第1季入帳，預期將有助強化整體財務結構。該公司評估，整體而言，營運動能在經歷第1季相對低點後，呈現不均衡的向上趨勢，惟後續表現仍可能受到總體經濟環境、地緣政治風險及產業景氣變化等不確定因素影響，將持續以積極審慎態度因應市場變化。