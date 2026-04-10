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家登營收／首季18.6億元、年增9% EUV POD 與 FOUP 助攻本季續強
關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）10日公告3月營收約6.6億元，月增16%、年減23%；累計今年第1季營收18.6億元，季減18%，年增9%，在年後客戶拉貨動能延續下，公司看好EUV POD與FOUP晶圓載具雙動能持續發酵，推升本季營運續強。
家登表示，年後海內外客戶訂單滿載，帶動首季營運表現亮眼，其中晶圓載具相關產品仍是成長主軸，EUV POD與FOUP出貨同步增溫，成為推升營收的重要支撐。隨著先進製程與高階應用需求持續升溫，家登也預期相關載具解決方案需求可望延續至本季。
從區域市場來看，家登指出，大中華區半導體產業今年首季出貨成長明顯，在AI帶動下，供應鏈同步擴張，成熟製程與車用領域表現尤其突出。受惠市場需求升溫與上海半導體展帶來的客戶交流效益，家登今年首季大中華區營收較去同期顯著提升，後續表現仍可望看增。
除大中華市場外，家登指出，台灣地區出貨量能明顯增加，大中華地區需求回溫，韓國市場也有突破性進展，目前即將完成關鍵客戶最終驗證，近期有機會取得量產訂單，成為後續營收增添新動能。
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