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中裕董事會決議辦理私募普通股 發行不超過3,000萬股引進策略投資人

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）9日公告，董事會決議辦理私募普通股，發行股數不超過3,000萬股為上限，本次私募對象除了公司內部人之外，也將遴選可對公司未來營運產生直接或間接助益者，透過引進策略性投資人，強化資源整合及策略合作機會，加速新藥研發進度、擴大新藥發展領域、提升研發能量及市場競爭力。

中裕指出，本次私募對象以符合相關法令規定之特定人為限，規劃包含公司內部人及策略性投資人。其中，內部人擬包括行政院國家發展基金管理會、匯弘投資股份有限公司及長春投資股份有限公司，均為公司法人董事。

在策略性投資人方面，中裕表示，將優先遴選可對公司未來營運產生直接或間接助益者，透過引進策略性投資人，以強化資源整合及策略合作機會，並加速新藥研發進度、擴大新藥發展領域、提升研發能量及市場競爭力，同時優化財務結構。公司目前尚未洽定特定應募人，後續將授權董事會全權處理。

資金用途方面，中裕表示，本次私募將用於強化公司長期策略發展，包括增加策略合作機會、推動長效抗體產品之國際授權合作及全球市場拓展，並提升製造、營運及國際布局能力，同時充實營運資金以支應未來成長所需。

中裕也同時宣布，執行長張金明博士受寬量國際（Quantum International Corp., QIC）邀請，將於4 月 14 日至 15 日 赴新加坡參加在 新加坡富麗敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore） 舉行的「19th QIC CEO Week」。

中裕指出，張金明本次將與多位重量級國際投資機構代表進行深度會談，包括來自中東、瑞士、英國、新加坡等重量級主權基金，多位代表於會前即預定與張金明瞭解中裕新藥最新的研發進度與未來展望，尋求雙方各方面的合作機會。

值得注意的是中東重量級投資機構的核心關注領域正是醫療保健與生命科學，他們專門尋找具有技術優勢且有潛力在阿布達比資源支持下成為「全球產業冠軍」的公司，這與中裕新藥作為卓越生技新藥公司的定位高度契合。

中裕 行政院 私募案 普通股

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