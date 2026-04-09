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騰雲營收／3月8,171萬元年增22.44% 第1季2.1億元、淡季不淡年增35.4%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
騰雲科技董事長兼總經理梁基文。記者彭慧明／攝影
騰雲科技董事長兼總經理梁基文。記者彭慧明／攝影

數位商務領導廠商騰雲（6870）9日公布集團3月合併營收為8,171.7萬元，月增16.34%，年增22.44%。2026年第1季合併營收2.1億元，季減18.26%，年增35.4%，續創同期新高紀錄。

受惠於國內外市場滲透率持續提升，以及海外代理商整合性解決方案銷售暢旺，帶動集團在傳統淡季中逆勢突圍，3月與首季營收雙雙繳出亮眼的成長成績單。

騰雲上季營收動能主要來自AIoT（人工智慧物聯網）解決方案需求的大幅增加。該方案廣泛涵蓋智慧零售、智慧商辦、智慧建築等場域管理應用，能有效協助客戶提升營運效率並降低能耗成本。

近期中東戰事引發原油價格大漲超過60%、相關產業營運成本驟升，影響全球總體經濟。騰雲指出，如何即時掌握能耗、降低設備異常造成的損失，並提升整體營運效率，成為企業迫在眉睫的課題。騰雲結合AIoT技術、智慧維運與管理平台所推出的「智慧場域方案」成為商業不動產及製造業客戶因應能源成本飆升的重要利器，根據過往數據顯示，該方案可有效協助客戶降低超過40%的能源成本。

隨著2026年大型場域設施訂單陸續完成驗收，加上國際市場訂單預期將迎來爆發性成長，該項業務未來將為騰雲帶來更為強勁的成長動能，有望奠定2026全年「季季高」的穩健基礎。

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