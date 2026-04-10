宣德2026年挑戰績增20%

宣德（5457）昨（9）日舉行法說會，公司表示，今年主要成長動能來自工控博弈機台組裝新業務，既有連接器業務則小幅成長，低軌衛星產品也看好。法人估，宣德今年營收可望年增10%到20%，下半年明顯優於上半年，毛利率隨著營收規模放大，有機會優於去年。

宣德發言人徐嘉德表示，組裝是今年成長比較大的業務，包括工控用的安控與博弈機台、消費性及支付系統，以及網通類產品，今年在組裝業務以OEM為主，也就是第一階段，目標明年跨入第二階段JDM，即共同開發，提升技術參與程度。

宣德博弈設備獲北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，正式跨足全球博弈設備及金融設備。由於該北美客戶近期有重大整併，同時橫跨博弈、金融領域，宣德成為策略夥伴後，相關設備訂單都將受惠。

低軌衛星方面，目前出貨以連接線比較多，今年交貨的廠商份額變多，帶動成長幅度變大。

由於投資高峰已過，宣德預估2026年資本支約是去年五成。去年宣德集團資本支出約10億元到15億元，今年宣德本身約5億元到6億元。