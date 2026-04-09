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宣德法說會／工控博弈機台與低軌衛星 帶動今年業績成長上看兩成

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

宣德（5457）9日舉行法說會，今年主要成長動能來自工控博弈機台的組裝新業務，至於既有的連接器業務則小幅成長，低軌衛星產品也看好，法人預估，該公司今年整體營收可望成長10%到20%，下半年明顯優於上半年，至於毛利率隨著營收規模放大，有機會優於2025年的水準。

宣德2025年產品營收占比，機構件占31%、連接器占38%、組裝占23%、其他8%；至於產區營收比重，中國大陸降至52.4%、東南亞升至8.6%、台灣占22.7%、墨西哥1.8%、關聯子公司占14.4%。

宣德發言人徐嘉德表示，今年既有的業務例如連接器等，是持平或是5%到10%的小幅增長，而成長比較大的業務就是組裝，包括工控用的安控與博弈機台、消費性及支付系統，以及網通類產品，今年在組裝業務以OEM為主，也就是第一階段，目標是在2027年跨入第二階段JDM，即共同開發，提升技術參與程度。

宣德的博弈設備獲北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，象徵宣德跨足全球博弈設備及金融設備的重要里程碑。由於該北美客戶近期出現重大整併，同時橫跨博弈、金融領域，宣德成為策略夥伴後，相關設備訂單都將受惠。

低軌衛星方面，宣德指出，目前出貨以連接線比較多，2026年宣德交貨的廠商份額變多了，因此成長幅度會比較多，樂觀看待。

資本支出方面，2021年到2025年持續擴產，2026年的資本支出會下滑，預估2026年資本支出約是2025年的一半。2025年宣德集團資本支出約10到15億元，2026年宣德本身約5到6億元。

至於是否出貨AI伺服器連接器？宣德指出，例如MCIO等高速連接器有交給富士康，以及業界高速連接器廠商，只是營收表現沒那麼明顯。

至於今年毛利率展望？宣德說，隨著組裝業務放大、經濟規模提升，今年毛利率有機會優於去年。

宣德說，組裝業務整合連接器、線材模組、SMT與整機組裝能力，提供客戶從零組件、模組到整機組裝的一站式製造解決方案，有助於宣德加速由OEM向ODM布局。宣德集團含子公司在全球管理共六地、11個廠區，橫跨中國大陸、東南亞及墨西哥，以搭配客戶群之生產及分散規劃，針對個別客戶的需求做調配。

墨西哥 東南亞 營收

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