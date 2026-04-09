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天品營收／迎產能滿載盛況 3月狂飆至1.8億元、年增22倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
天品董事長李振寬。圖／本報資料照片
天品董事長李振寬。圖／本報資料照片

天品（6199）9日公告，3月營收1.8億元，年增2,278.93％；累計今年第1季營收達2.76億元，年增1,169.16％。

天品指出，受惠於旗下獨家研發的「R01」高階配方產品在AI伺服器清洗市場需求全面爆發，接單動能強勁，帶動公司旗下AI清洗產線持續迎來產能滿載盛況。另外，加上3月成功出售「天品山莊」高階家族塔位，是單月及首季營收雙雙繳出創轉型後之歷史新高的關鍵因素。

天品指出，在國際資料中心（CSP）大廠持續加大資本支出力道，帶動旗下主要客戶的清洗訂單需求保持暢旺，預期今年整體營運可望帶來高倍增成長的態勢。

天品表示，觀察到全球AI算力發展趨勢，目前國際一線伺服器大廠已全面將營運重心轉向AI基礎設施，市場普遍預期未來兩年內AI業務營收貢獻將呈現爆發性成長。

天品表示，隨著各大雲端服務供應商加速自研ASIC晶片，這類高度客製化且高單價的運算設備，對於散熱系統的潔淨度有著近乎苛求的標準，而公司在AI清洗領域早已從單純的服務提供者，成為產業鏈中不可或缺的「良率守護者」。

目前公司清洗後之產品，為市場第三方認證機構合格通過件數最高之廠商，幾乎成為國際認證單位推薦的首選合作對象，這份實戰經驗與數據屏障，便構築出新進競爭者短期內難以跨越的技術護城河。

天品進一步指出，針對高複雜度的液冷模組與管件，公司採用的獨家R01化學清洗配方與Class 100無塵室環境，不僅能有效去除極微量殘留物，確保系統在高負載運行下不因微粒污染導致散熱效率失效，而且自去年下半年至今年3月底，公司已累積處理大量AI伺服器相關關鍵零組件的清洗業務，在高壓交期下展現極高的產能穩定性與品質控制能力。

展望今年，天品表示，維持審慎樂觀看法。隨著既有客戶擴產、新客戶驗證進度穩步推進，以及AI伺服器液冷架構滲透率持續提升，目前訂單能見度已穩健看到第3季，並同步推進新增產線與跨區域服務支援布局，以因應後續市場需求成長。

天品表示，未來隨AI清洗業務營收占比持續提升，將有助進一步優化集團產品組合與獲利結構，持續鞏固天品在全球AI供應鏈中的戰略地位，帶動集團獲利結構持續優化，再創營運新高峰。

營收 伺服器

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